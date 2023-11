Il servizio scuolabus a Sinnai è stato esteso a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta dopo la riapertura del bando. Il servizio è rivolto agli alunni residenti, o dimoranti nel Comune di Sinnai e frequentanti gli istituti scolastici dell’infanzia, di istruzione primaria e secondaria di I° grado di Sinnai e delle frazioni montane e costiere.

Si tratta di un servizio a domanda individuale che si articola su due linee: linea San Paolo – Tasonis – Centro abitato. Linea Solanas – Villasimius con viaggio di andata e ritorno a casa. Gli studenti delle frazioni che usufruiscono del servizio sono 13 (8 per la linea Tasonis, 5 per la linea Solanas Villasimius), mentre gli studenti che utilizzano lo scuolabus nel centro abitato sono 51.

Fra questi, vi sono numerosi studenti che frequentano la scuola secondaria di via Caravaggio, attualmente ospiti nel plesso di S.Isidoro per i quali sono state previste delle fermate apposite nella via Caravaggio.

