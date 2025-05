Completamente ubriachi, approfittando dell'orario di chiusura del presidio, due uomini hanno preso a martellate il portone d’ingresso della Stazione Carabinieri di Muravera colpendolo più volte.

Sul posto – la notte scorsa - è però arrivata in breve una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di San Vito e i militari non hanno impiegato molto a rintracciare i due responsabili: si tratta di un 43enne di un 42enne residenti in paese, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia.

Uno è stato trovato ancora in evidente stato di agitazione, mentre il secondo giaceva a terra semi-incosciente in preda ai fumi dell'alcool e, dopo le prime cure dei militari, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso di Muravera per accertamenti.

Poi sono scattati i provvedimenti: per entrambi una denuncia per danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

(Unioneonline)

