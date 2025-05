Vanno avanti a Torre delle Stelle i lavori per la pavimentazione dell'unico tratto sterrato della via Sagittario che dalla provinciale porta a Genn'e Mari, in territorio di Sinnai. I lavori dovrebbero essere ultimati a giugno. Ultimato il fondo in cemento, si procederà ora al posizionamento degli autobloccanti, a partire dal lato che si affaccia sulla club house.

Come per gli altri tratti della stessa via Sagittario pavimentati l’anno scorso sempre dal Comune di Sinnai, il colore è quello giallo-ocra che richiama le tonalità cromatica delle strade in terra battuta. Il progetto include anche il tratto di via Urano in territorio di Sinnai.

