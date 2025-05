Da alcuni giorni il tratto di strada compresa via Colletta adiacente all'ex cinema Roma è chiuso al traffico delle auto per i lavori in corso nello stesso ex cinema.

Per raggiungere la piazza Scuola in auto la polizia locale indica due soluzioni: via Roma, via Napoli, via Trinità, via Colletta, via Diaz, piazza Scuole. Oppure la via Eleonora d'Arborea, via Funtaneddas, via Roccheddas, via Deledda, piazza scuole. Questo sino alla fine dei lavori in corso prevista a settembre.

Attualmente nell'ex Cinema di proprietà del Comune si stanno realizzando i lavori del primo lotto della struttura per una spesa di un milione. L'opera sarà ultimata, secondo le previsioni, con un secondo lotto, sempre da un milione di euro, che dovrebbe arrivare dalla Città metropolitana. La riqualificazione della struttura è iniziata con la bonifica dall'amianto, con la rimozione del tetto: sono rimasti in pratica i muri portanti che però non sono in grado di sopportare il nuovo tetto che invece si reggerà su pilastri e travi in acciaio. Prevista la creazione spazio espositivo a doppia altezza, con spazi per ospitare manifestazioni, attività formative e attività creative. Prevista anche la veranda e la sala bar. Programmato pure il trasferimento della biblioteca, oggi ospitata in locali inadeguati nel vecchio Municipio.

Raffaele Serreli

