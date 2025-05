Le biblioteche del Sistema urbano di Selargius aderiscono al Maggio dei libri, campagna nazionale ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, che celebra l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza. Il filo conduttore scelto per le biblioteche del Sistema urbano di Selargius è “Intelleg(g)o dunque sono”.

Questi gli appuntamenti in programma: oggi 14 Maggio nella Biblioteca ragazzi alle ore 10.30: “Infanzia in biblioteca: passeggiate tra i libri per piccoli lettori” con gli insegnanti e alunni della classe prescolare della Scuola dell’infanzia di via Lussu, Istituto Comprensivo 1 di Selargius. 21 Maggio nella Biblioteca ragazzi alle ore 17: presentazione del libro “Sa ninnìa de su cani e de sa connilledda: la ninnananna del cane e della coniglietta: the dog and the bunny lullaby" di Maria Grazia Dessì e Marianna Maxia. Storia raccontata in sardo, italiano e inglese accompagnata da laboratorio di disegno a cura di Marianna Maxia.21 Maggio nella Biblioteca di Su Planu alle ore 17.00 laboratorio dedicato a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni dal titolo “In viaggio tra le nuvole (parlanti): i fumetti si raccontano”, a cura di Evelise Obinu.

E, ancora, 28 Maggio nella Biblioteca Ragazzi alle ore 17 laboratorio dedicato a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni dal titolo “In viaggio tra le nuvole (parlanti): i fumetti si raccontano”, a cura di Evelise Obinu; 29 Maggio nella Sala Polivalente del Centro di Aggregazione presentazione del libro: "Sicuramente ligure ma anche un poco sardocartaginese: tra realtà e fantasia. Storia del sequestro di Fabrizio de André" di Ignazio Salvatore Basile. A cura dell’Associazione Animus Teatro - Rassegna letteraria “Libri al profumo di tè”.

