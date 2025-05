Il Comune di Muravera ha pubblicato un bando per la concessione in comodato d’uso gratuito di un’autovettura da nove posti, destinata a enti, associazioni e organizzazioni del territorio attive nel sociale. L’iniziativa mira a sostenere le attività a favore di anziani, disabili e cittadini in condizioni di fragilità, rafforzando i servizi di assistenza e inclusione.

Il veicolo, un Ford Transit Turneo, sarà affidato per cinque anni a un soggetto operativo nel territorio di Muravera e in grado di garantire l’utilizzo del mezzo per scopi di trasporto sociale. Tra i servizi richiesti: accompagnamento a visite mediche, supporto a persone con disturbi mentali per l’accesso ai servizi sanitari e attività a carattere socio-culturale.

La selezione sarà effettuata da una commissione interna, sulla base dell’esperienza maturata nel settore e della qualità del progetto di utilizzo presentato. I criteri prevedono l’analisi della frequenza del servizio proposto, del numero e della varietà degli utenti raggiunti e delle finalità sociali perseguite. In caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 maggio 2025, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito del Comune. L’apertura delle istanze avverrà lo stesso giorno, alle ore 13, in seduta pubblica.

