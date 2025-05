Con l'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede in Via della Libertà, in prossimità della fermata ARST, si rende necessario, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, un temporaneo spostamento della stessa fermata, spostata di 20 metri, in corrispondenza del marciapiede situato davanti al Teatro Comunale.

I lavori avranno una durata presunta di circa una settimana.

