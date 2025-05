A tre anni dall’avvio del progetto “Percorsi per l’autonomia” destinato ai percettori delle misure di contrasto delle povertà ( prima Reddito di cittadinanza ed ora Assegno di Inclusione e sostegno formazione lavoro) per i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, la Fondazione Polisolidale presenta i dati ed i risultati dei tanti progetti avviati con i cittadini beneficiari delle misure suddette. L'appuntamento è per domani, 14 Maggio ore 10 nella sala della Fondazione Polisolidale a Sinnai. Nell'occasione, il gruppo di progetto costituito da operatori sociali racconterà le attività realizzate, le modalità di intervento, le attività di Utilità collettiva svolte nei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai.

Si racconteranno i tirocini di inserimento svolti con con le imprese del territorio, il sistema dei servizi socio educativi allestito e curato dal Consorzio progetto sociale onlus sui tanti progetti personalizzati attivati.

Dopo l’illustrazione dei risultati si discuterà di come potranno migliorarsi gli interventi sulle povertà per renderli in grado di favorire il pieno riscatto delle persone rendendole autonome.

Ne parleranno esponenti della Regione Sardegna, dei Servizi per il lavoro, operatori dei Comuni, delle aziende coinvolte nei tirocini, del terzo settore.

Il progetto è parte del più vasto intervento realizzato dal PLUS Quartu – Parteolla con risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostenute dall’Unione Europea. Saranno presenti anche i sindaci di Sinnai, Barbara Pusceddu, di Burcei, Simone Monni e di Maracalagonis Francesca Fadda.

© Riproduzione riservata