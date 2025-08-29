A Serri, la notte scorsa, una lite è finita a fucilate.

Un uomo di 46 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari perché raggiunto da una fucilata caricata a pallini alla schiena. L'uomo è grave ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Isili hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 73 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i due ieri notte hanno avuto una violenta discussione, forse legata proprio a problemi di vicinato e al culmine della quale il 73enne avrebbe ha un fucile e sparato alla schiena al “rivale”.

Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale Brotzu in codice rosso.

I militari dell'Arma stanno ancora lavorando per comporre i dettagli della vicenda.

(Unioneonline)

