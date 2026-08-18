Sarroch, alla scoperta del patrimonio archeologico: via al primo turno di Filarchaios 2026Protagonisti, in un percorso di formazione e scoperta, bambine e bambini dai 6 agli 11 anni
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Ha preso il via il primo turno della quinta edizione di Filarchaios, il campus archeologico dedicato ai più piccoli e organizzato anche quest’anno dall’associazione Arkèo Sarroch APS.
Protagonisti di questa prima settimana sono bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, coinvolti in un percorso pensato per avvicinarli in modo divertente e stimolante al mondo dell’archeologia e alla conoscenza del territorio.
A guidare i giovani partecipanti è l’archeologa Michela Migaleddu, che li accompagnerà alla scoperta del mondo antico attraverso i suoi simboli, le tecniche e le numerose testimonianze che ancora oggi raccontano la storia del territorio.
Filarchaios propone così un modo originale per conoscere il passato, trasformando l'apprendimento in un'esperienza fatta di curiosità, scoperta e partecipazione. Un progetto che punta a rafforzare, fin dall’infanzia, il legame delle nuove generazioni con il patrimonio archeologico e culturale locale.
Giunto alla sua quinta edizione, il campus conferma l'impegno dell'associazione Arkèo Sarroch nella valorizzazione e nella divulgazione del patrimonio storico-archeologico, attraverso attività rivolte ai più giovani e capaci di coniugare formazione e divertimento.