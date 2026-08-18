La Pro loco porta le sagre nella zona costiera di Quartu ed è la ricetta giusta per attirare i turisti oltre che i quartesi e i residenti degli altri centri dell’isola.

La sagra del maialetto nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini e, per la prima volta, la sagra del pesce al parco Parodi a Sant’Andrea sono state un successo oltre ogni previsione con migliaia di presenze. E l’estate esplode anche al centro della città, con la rassegna al via oggi e che andrà avanti fino a sabato all’ex caserma, per il Cittadini sospesi festival tra presentazioni di libri, food e degustazioni dalle 19 fino a tarda notte e poi con i concerti in piazza XXVIII Aprile per la rassegna del Comune “La luna sotto casa”, e la stessa Pro loco è pronta a tornare a settembre, per l’esattezza il 20, con la seconda edizione di “Eleganza in scena, merletti e cilindri” ispirata al periodo vittoriano, che cambia location: dai Giardini di via Fiume ai Giardini del Poetto davanti al Lido Mediterraneo.

«Per la Pro loco è un’estate ricca di appuntamenti che ci hanno dato grandi soddisfazioni», dice il presidente Stefano Lai, «abbiamo voluto coinvolgere in modo sempre maggiore il litorale proprio con lo scopo di intercettare i tanti turisti presenti nel territorio e la risposta è stata eccezionale. Per questo sarà un’esperienza che ripeteremo anche l’anno prossimo. La prima edizione della sagra del pesce è servita anche per capire cosa si può e come migliorare».

© Riproduzione riservata