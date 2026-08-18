La sicurezza e la trasformazione della Statale 130 entrano nel vivo dell’agenda politica cittadina. Il Consiglio comunale di Elmas si riunirà in seduta straordinaria lunedì 24 agosto alle 10, nella sede municipale di via del Pino Solitario, per affrontare un passaggio cruciale legato all’eliminazione degli incroci a raso lungo l’arteria stradale.

L'ordine del giorno, firmato dalla presidente del Consiglio comunale Paola Cucca, prevede la discussione e la definizione degli indirizzi politico-amministrativi in vista della Conferenza di servizi decisoria sincrona programmata per il prossimo 26 agosto. Il progetto definitivo interessa il tratto della S.S. 130 “Iglesiente” compreso tra il chilometro 3+000 e il chilometro 15+600, ovvero il tratto che va da Cagliari a Decimomannu.

L’Aula sarà chiamata ad approvare le prescrizioni tecnico-urbanistiche fondamentali ai fini dell’intesa urbanistica e a conferire formale delega alla sindaca per rappresentare l’amministrazione e la comunità di Elmas durante la seduta della Conferenza di servizi. Trattandosi di un intervento di primaria importanza infrastrutturale e di notevole rilevanza tecnica, gli atti e la corposa documentazione del procedimento sono stati messi a disposizione dei consiglieri sia negli uffici comunali sia tramite la piattaforma ministeriale dedicata alle valutazioni ambientali.

Come di consueto, per garantire la massima trasparenza e consentire la partecipazione dei cittadini, i lavori dell’assemblea saranno trasmessi in diretta streaming (e successivamente reperibili in differita) sul sito web istituzionale del Comune di Elmas.

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