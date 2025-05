Una serie di irregolarità su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno portato alla sospensione dell'attività per un bar-caffetteria con cucina a Serramanna, assieme alla denuncia per il socio accomandatario dell'impresa (un cinquantaduenne residente a Cagliari). Le indagini, svolte dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Cagliari, hanno accertato che nel locale fossero presenti degli impianti di videosorveglianza: telecamere, però, installate senza la necessaria autorizzazione né l'accordo sindacale, quindi in violazione delle norme.

L'ispezione sul posto, effettuata assieme ai carabinieri della stazione di Serramanna, ha portato a verificare come l'azienda stesse operando senza aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi né adottato le misure preventive prescritte, in violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 81/2008. E, in aggiunta, i dipendenti non erano stati adeguatamente informati sui pericoli connessi all'attività, come prevede l'articolo 36 dello stesso decreto.

La sospensione del bar-caffetteria proseguirà finché l'attività non avrà sanato tutte le violazioni. L'intervento ha portato a multe per un totale di 4.516,38 euro e sanzioni amministrative per 2.500 euro.

