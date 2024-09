Serdiana rinnova il voto a Santa Maria di Sibiola a cui è dedicata l’omonima chiesetta romanica edificata tra l’XI e XII secolo a circa 3 km dal centro abitato. Tre, come da tradizione, i giorni della festa che ogni anno si svolge il 7, 8 e 9 settembre. Ricco il programma dei festeggiamenti messo in campo dalla Pro Loco e dalla Leva del 1984.

Si parte sabato prossimo, 7 settembre, alle 18.00, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Salvatore. Alle 19.00, la processione solenne verso la chiesetta di Sibiola accompagnata dalle note tradizionali delle launeddas, dai gruppi folk di Serdiana e dai cavalieri. Alle 21.00, in Piazza Gruxi’e Ferru, il primo appuntamento musicale con lo spettacolo “Sandro Murru DJ Show”.

Domenica 8 settembre, la giornata sarà scandita da momenti di preghiera e devozione nello splendido scenario del Parco di Sibiola, circondato dagli vigneti e uliveti secolari. Alle 19, il simulacro di Santa Maria farà rientro in paese seguito dalle traccas, dai , gruppi folk e suonatori dell’associazione “Cuncordia a Launeddas”. Alle 21.30, in Piazza Gruxi’e Ferru, lo spettacolo di fuochi di artificio, a seguire il concerto di Beppe Dettori.

Giornata di chiusura il 9 settembre. Alle 16, sempre in Piazza Gruxi ‘e Ferru ci sarà uno spettacolo di animazione per bambini. Alle 18, Santa Messa in onore di San Raffaele Arcangelo, seguita dalla processione per le vie del paese con i simulacri di Santa Maria e San Raffaele. Alle 21, gran finale con il Concerto del gruppo “Time Out”, tribute band ufficiale di Max Pezzali e gli 883.

