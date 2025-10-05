Serdiana, successo per il Sardinia Wine Festival “Intrecci di Vite”Centinaia di visitatori ieri sera nel centro del Parteolla
Centinaia di visitatori ieri sera nel centro del Parteolla per la terza edizione della rassegna promossa dal Comune con il Sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna organizzata dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e gli spettacoli. Un successo di pubblico per la rassegna che celebra il vino come simbolo di identità e di comunità. Le vie e le piazze del centro storico si sono popolate di visitatori già dalle prime ore del pomeriggio per assistere agli spettacoli di animazione per bambini a cura dell’Associazione Iknos Party.
La manifestazione è entrata nel vivo con le prime degustazioni dei vini delle cantine locali: Argiolas e Audarya, Mulleri, Tenute Faragò, Pala Mora&Memo, Antonella Corda, Altea Illotto e Cantine di Dolianova, accompagnate dalle specialità gastronomiche proposte dalle associazioni locali. Affollati anche gli eventi culturali e le attività di laboratorio. Tra queste la pigiatura dell’uva con “La vendemmia dei bambini”, e la presentazione del progetto “Il Giardino dei Saperi”, frutto della collaborazione tra il Comune di Serdiana e l’Università di Cagliari, dedicato alla valorizzazione della conoscenza e della memoria comunitaria attraverso pratiche educative e ambientali. Molto apprezzate anche la sfilata dei Mamutzones Antigos di Samugheo gruppo di maschere tradizionali e il concerto finale dei Zirichiltaggia con il tributo a Fabrizio De André, un viaggio musicale tra poesia, emozione e memoria collettiva che ha chiuso la manifestazione.