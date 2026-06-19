Tre uomini e una donna. A 10 giorni di distanza dalle elezioni comunali, Alessia Puddu ha ufficializzato i nomi dei nuovi assessori. Nell’esecutivo entrano Efisio Tidu, 47 anni, il candidato più votato alle ultime elezioni. Assumerà la carica di vicesindaco e assessore ai servizi sociali, cultura, sport e politiche comunitarie. Maria Rosaria Cicotto, 64 anni, all’edilizia pubblica e privata, viabilità, pianificazione territoriale e pubblica istruzione. Guido Brogi, 54 anni, alle attività produttive e ai rapporti con l’Unione dei Comuni del Parteolla e del basso Campidano e Roberto Pitzalis, 40 anni, neo assessore all’agricoltura e all’ambiente.

La Giunta sarà presentata ufficialmente in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale convocato per mercoledì prossimo alle 19.

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