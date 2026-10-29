Paura a Serdiana. In fiamme un’abitazione nella notte in via Garibaldi. Le segnalazioni sono arrivate alla sala operativa del Comando. L'incendio ha interessato diversi suppellettili, alimentando il rischio che le fiamme potessero raggiungere il resto della struttura. A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari, arrivati sul posto con una squadra della centrale operativa e, a supporto, un’autobotte per l’approvvigionamento idrico. Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero all’intera abitazione.

Al momento dell’arrivo dei Vigili non c’erano persone all’interno della struttura e non si registrano feriti né persone coinvolte. Ultimate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e individuarne le probabili cause.

(Unioneonline/En.Ne.)

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