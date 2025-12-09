Il sindaco di Quartu Graziano Milia ha ricevuto e premiato stamattina due sportivi, Daniel Corda, 11 anni, e Valentina Perra, 19 anni, distintisi di recente nelle rispettive discipline, il motocross e il pugilato.

Daniel Corda ha conquistato il titolo di campione italiano 2025 categoria 65 di Minicross, l’unico sardo ad aver conquistato questo titolo. Ha iniziato ad alimentare questa sua passione quando aveva appena 4 anni e a 6 anni si è laureato per la prima volta campione regionale. Oggi si allena 3 volte alla settimana, non solo sulla moto ma anche in bici. Ha già vinto diversi titoli e ha ottenuto un ottimo piazzamento anche negli ultimi Mondiali, organizzati quest’anno in Francia: per lui sesto posto finale in una categoria che presentava al via ben 50 piloti.

Un impegno non da poco per il campioncino quartese - che nell'occasione ha regalato al sindaco una sua foto in sella alla moto.

Valentina Giorgia Perra ha invece conquistato l’argento nella categoria 51 kg ai recenti campionati nazionali di pugilato, disputati a Olbia. Un oro sfuggito per pochissimo e una grandissima soddisfazione per essere diventata la prima sarda ad arrivare così in alto nella boxe, con la prima medaglia femminile dell’Isola.

La 19enne quartese, che fa parte del team New University ed è allenata da Alessio Borea e Gianluca Murgia - presenti all'incontro insieme al Presidente regionale della federazione boxe Guido Sarritzu -, ha già in mente di confermarsi ai campionati regionali e andare poi a vincere quelli nazionali, in programma nella tarda primavera. E un altro obiettivo è sicuramente la convocazione in nazionale, che potrebbe arrivare già nel prossimo mese di gennaio.

A entrambi i giovani il sindaco ha voluto regalare la spilla con i Quattro Mori, la bandiera sarda, contornati di verde, così da richiamare, insieme al bianco dello sfondo, anche i colori di quella quartese. Un piccolo omaggio per rappresentare un grande legame, quello con le proprie origini, con la propria terra, che ha sempre contraddistinto le genti sarde.

«Mi piace omaggiare tutti i quartesi che si distinguono nello sport, che mostrano volontà, voglia di emergere e capacità di sacrificarsi per ottenere dei risultati - ha spiegato il sindaco Graziano Milia -. Entrambi hanno già raggiunto risultati considerevoli, ma l’obiettivo deve rimanere sempre continuare a migliorarsi , ascoltando i consigli dei rispettivi team e mettendoci sempre del proprio, con il talento e l’intelligenza».

«È importante continuare a coltivare queste passioni, che - ha chiuso Milia - sicuramente possono permettere loro di fare strada e di farsi apprezzare ben oltre i nostri confini, ma è necessario che contemporaneamente proseguano anche gli studi».

