Via le barriere che da mesi impedivano l’ingresso diretto a Serdiana. Apre finalmente al traffico la nuova rotatoria realizzata sulla statale 387 che eleverà i livelli di sicurezza in un’arteria disseminata di pericoli per la presenza di incroci a raso e ingressi ai terreni agricoli.

L’apertura della rotonda permetterà ora di intervenire sul primo ingresso di Serdiana, per chi proviene da Cagliari, che verrà temporaneamente chiuso per consentire i lavori di adeguamento e messa in sicurezza. In quel punto, teatro di gravissimi incidenti in passato, sarà eliminato l’incrocio a raso con la direzione obbligata, in uscita dal paese, verso Donori.

Fino all’ultimazione dei lavori della rotonda, prevista per il 31 maggio, nel tratti tra il km 18,10 e il km 18,645 è stato istituito il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso.

