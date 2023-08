Dal Comune di Senorbì un aiuto per favorire l’inclusione scolastica e sociale degli alunni più fragili o in situazioni di disagio. Sono aperti i termini presentare le richieste di attivazione del Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica per l’anno 2023/2024. Il servizio è finalizzato all’assistenza educativa a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed è diretta a migliorare e potenziare l’autonomia, le relazioni sociali e la comunicazione.

Per ottenere il sostegno, le famiglie dovranno presentare l’apposita domanda (i moduli predisposti dai Servizi sociali possono essere scaricati nel sito istituzionale del Comune) entro venerdì 8 settembre. L’assistenza educativa è rivolta agli iscritti nella scuola dell’infanzia statale o paritaria, scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì.

L’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione stretta con la cooperativa sociale Laurus, sta portando avanti le attività del Centro estivo 2023 rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni. Le attività, diversificate in base alle fasce d’età (bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni), si terranno nell’ex Ludoteca di via Danubio, dalle 9 a mezzogiorno, dal 28 al 31 agosto e il primo settembre come giornata conclusiva. Il programma prevede giochi, laboratori creativi e intere giornate di animazione pensate per il divertimento dei più piccoli.

