Il Trenino Verde continua a confermarsi una delle esperienze turistiche più richieste dell’estate sarda. Anche nella giornata di oggi, domenica 14 giugno, la corsa in partenza da Mandas ha registrato il tutto esaurito, con circa 140 passeggeri a bordo per un itinerario che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi dell’Isola.

Un segnale chiaro del gradimento dell’iniziativa, che punta a valorizzare le linee ferroviarie storiche a scopo turistico e che, già nelle prime settimane di programmazione, sta facendo registrare una domanda elevata su più tratte, da Arbatax al Gennargentu fino ai collegamenti verso il centro Sardegna.

Proprio da Mandas arriva però anche un appello a consolidare e rafforzare il progetto. Il sindaco Umberto Oppus sottolinea come sia necessario un intervento strutturale da parte della Regione per sostenere il rilancio del Trenino, considerato uno dei principali attrattori turistici non solo dell’Isola ma dell’intero panorama nazionale. «Serve che la Regione, come già avvenuto negli anni Ottanta, si faccia carico del rilancio del progetto», evidenzia Oppus, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire continuità e investimenti.

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