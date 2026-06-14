Controlli dei carabinieri nel corso del fine settimana. Numerose le pattuglie a Sanluri e in altri paesi dell’hinterland cagliaritano: due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, una per guida senza patente perché mai conseguita, una per porto di oggetti atti ad offendere. Varie le segnalazioni per droga.

Alt e paletta alzata. In particolare sabato notte i carabinieri di Sanluri, Nuraminis, Serramanna, Samatzai, Lunamatrona e Villasor sono stati impegnati in un articolato servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati limitrofi. L’operazione, finalizzata a prevenire la criminalità diffusa e a garantire, prevalentemente, la sicurezza stradale, ha consentito di controllare oltre 60 persone e una trentina di auto.

Un 34enne, riferiscono i militari, è stato trovato in possesso di dosi di sostanze stupefacenti per uso personale. Un 35enne invece è stato sorpreso alla guida dell’auto di proprietà di un conoscente senza però aver mai conseguito la patente.

A Sanluri e Lunamatrona i carabinieri hanno controllato un 63enne ed un 43enne sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e il fermo delle autovetture. Per il 43enne, inoltre, dopo una perquisizione personale è scattata anche la segnalazione per porto di oggetti atti ad offendere: è stato trovato in possesso di un coltello di oltre 20 centimetri.

(Unioneonline/A.D)

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