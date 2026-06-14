Fiamme nelle campagne di "Is meris", a Quartu.

Il rogo si è sviluppato fra le sterpaglie e la macchia mediterranea tra via degli Astri e via dei Salici.

Immediato l'allarme e immediato l'intervento dei volontari del Nos di Quartu, del Vab Sinnai, del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco.

Le fiamme sono state circoscritte e poi è iniziata la bonifica. Avviate anche le indagini per risalire alla causa dell'incendio.

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