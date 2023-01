Nuovo prestigioso incarico per il sommelier di Senorbì Raffaele Porceddu, nominato tra i selezionatori di Etilika, la più nota enoteca online italiana affermatasi tra i marchi più importanti a livello europeo.

«È un sogno che si realizza – dice Porceddu, maître di professione, fiduciario della zona della Val d’Orcia per la Fondazione Nazionale Sommelier –, soprattutto questo incarico mi offre la possibilità di contribuire alla valorizzazione dei migliori vini della Sardegna. Il Cannonau è il nostro cavaliere, e come ogni grande cavaliere sfila con una dama accanto, il Vermentino: sono loro i vini sui quali puntare maggiormente per conquistare nuovi mercati».

Etilika, operativa dal 2019, con oltre 4.000 etichette di vini italiani, champagne e superalcolici attentamente selezionati è entrata in tempi record nelle principali classifiche dell’e-commerce internazionali. L’esperienza di Porceddu non è passata inosservata, tanto che il presidente Marco Guerrini lo ha voluto nella sua squadra di selezionatori.

Il sommelier di Senorbì si è appassionato al mondo del vino quando era ancora ragazzo, vendemmiando nei campi della Trexenta con il padre, lo zio e i due fratelli. Si è poi specializzato in enologia attraverso l’istruzione e incontrando i produttori tra i suggestivi vigneti d’Italia e d’Europa, il suo nome ora figura nel gotha dei professionisti internazionali. I vari riconoscimenti ottenuti gli sono valsi una menzione speciale nel libro “Senorbì: arti, mestieri e professioni” realizzato dal Comune per omaggiare i cittadini che hanno avuto successo.

© Riproduzione riservata