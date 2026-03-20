A Senorbì una serata all’insegna della cultura e della tradizione animerà la Biblioteca Comunale venerdì 27 marzo alle 17:30. L’iniziativa, dal titolo “Parole, launeddas e Amare non basta”, unisce letteratura e musica in un appuntamento aperto a tutti, con ingresso libero. Promossa dal Sistema bibliotecario Joyce Lussu, dalla palestra letteraria “Libr… ami”, da Tesauro e dal Comune di Senorbì, la manifestazione ospiterà Vincenzo Cannova, autore del romanzo “Amare non basta”.

A dialogare con lui sarà Anna Paola Contini, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni. Vincenzo Cannova, nato a Cagliari nel 1979, è un musicista e aforista con una lunga esperienza nel panorama artistico sardo e nazionale.

Maestro di launeddas, antico strumento simbolo della tradizione isolana, e cornista nella Banda della Brigata Sassari, ha composto testi e musiche per numerosi artisti. Questo incontro rappresenta anche l’occasione per approfondire il suo esordio nella narrativa. Dopo la tappa di Guamaggiore, l’autore prosegue il dialogo con il pubblico del territorio della Trexenta, in una serata che intreccia identità, parole e suoni della Sardegna.

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