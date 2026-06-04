L'assemblea dei soci della Pro Loco di Muravera ha eletto il Consiglio direttivo.

Gli eletti sono Daniela Camedda, Massimiliano Concas, Sandra Corda, Maria Ludovica Fabrizio, Melissa Concas, Valerio Joe Utzeri e Massimo Lussu. La riunione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Muravera.  

Presto saranno assegnate le cariche sociali con la Pro Loco che sarà subito impegnata in iniziative non solo turistiche ma anche sociali.

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