Quasi 80mila euro per sistemare i parchi cittadini. La Giunta comunale di Senorbì ha approvato la delibera che prevede il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Piazza Padre Pio e del parco della scuola dell’infanzia in località Simieri. Si tratta di due importanti aree gioco per i bambini (ma soprattutto la prima è frequentata anche da intere famiglie e dagli adulti) realizzate dal Comune in due diverse periferie del paese, verso Sant’Andrea Frius e nella nuova lottizzazione verso Selegas.

Per realizzare i lavori in programma è stato necessario accorpare i contributi del Fondo di sviluppo e coesione della Regione previsti delle annualità 2020 e 2021 per un totale di 79.595 euro. Nella Piazza Padre Pio verrà realizzata la nuova pavimentazione attraverso l’utilizzo di una gomma elastica per esterno ad assorbimento d’urto, indicata anche per attutire le cadute. Verrà utilizzato materiale riciclato, nel rispetto della natura e dell’ambiente. Nuova pavimentazione anche nel parco della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Generale Luigi Mezzacapo, dove è prevista la posa di piastre in gomma elastica nei punti in cui sono posizionati i vari giochi per bambini.

