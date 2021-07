Sono iniziati i lavori per la messa a norma e sicurezza della comunità alloggio Papa Giovanni XXIII, vicino alla stazione dei treni. Il Comune ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di mezzo milione di euro da utilizzare per aprire il modulo di comunità integrata per ospiti non autosufficienti. La struttura di via Brigata Sassari è chiusa ormai da quasi due anni perché inagibile.

Al termine degli interventi previsti dal progetto, la struttura residenziale per anziani verrà trasformata in comunità protetta.

La storica casa di riposo di Senorbì è rimasta ormai l’unica in tutta la Trexenta non adatta a ospitare uomini e donne che necessitano di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata.

"I nostri anziani potranno così restare vicino ai loro cari, molti infatti sono stati costretti a lasciare il paese per ricevere cure e assistenza nelle strutture residenziali dei centri vicini”, dice il sindaco Alessandro Pireddu.

L’amministrazione cittadina ha affidato i lavori attraverso gara d'appalto (alcune opere sono state sub-appaltate) dopo aver costituito un elenco di dieci operatori economici coinvolti nella procedura negoziata. Oltre alla ristrutturazione interna il progetto prevede anche la sistemazione delle aree esterne e del vasto giardino.

