Uno spazio tutto nuovo dedicato alla promozione della cultura nell’ex scuola dell’infanzia di Arixi. La Giunta comunale di Senorbì ha approvato il progetto esecutivo, predisposto dall’ingegnere Flavio Schirru, che prevede la ristrutturazione completa dell’ex asilo della frazione Arixi da adibire a spazio culturale.

«La nostra scommessa è quella di salvare il vecchio asilo dall’abbandono e usarlo come nuova infrastruttura culturale», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Verranno realizzati interventi per una spesa complessiva di 150 mila euro: soldi finanziati dalla Regione Sardegna attraverso la Legge regionale del 21 novembre 2024 relativa agli investimenti rivolti a beneficiari diversi volti alla tutela, valorizzazione e fruizione di beni culturali. Per i lavori sono stati stanziati 112 mila euro, i restanti 38.000 andranno a coprire le spese tecniche e l’Iva per i lavori e la sicurezza. L’obiettivo dell’amministrazione cittadina è restituire un futuro a un locale comunale in disuso ormai da diversi anni (le scuole nella frazione sono chiuse da tanto tempo), ridando vita alla struttura dismessa trasformandola in uno spazio a disposizione dei residenti e delle associazioni locali.

