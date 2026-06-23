La cura del verde pubblico torna al centro del dibattito politico a Senorbì. A sollevare l’attenzione sul tema è il consigliere comunale di minoranza Marco Melis, che ha diffuso una lettera nella quale richiama l’importanza della manutenzione degli spazi verdi e della sicurezza dei cittadini. Al centro della segnalazione ci sono alcune aree del paese dove la vegetazione, secondo Melis, sarebbe cresciuta fino a ridurre la visibilità lungo alcune vie del centro, creando possibili criticità per automobilisti e pedoni.

La posizione del consigliere dell’opposizione consiliare non riguarda soltanto il decoro urbano, ma apre una riflessione più ampia sulla gestione degli spazi pubblici e sulla necessità di garantire interventi costanti e programmati. «La cura del verde – sottolinea Melis – riguarda la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza quotidiana».

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di programmare interventi regolari e di chiarire le modalità con cui vengono impiegate le risorse destinate alla manutenzione. La questione riporta quindi l’attenzione sul ruolo della minoranza consiliare, che rivendica il compito di monitorare le esigenze del territorio e portare all’attenzione pubblica eventuali problematiche legate ai servizi e alla vivibilità del paese.

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