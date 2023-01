L’anno nuovo a Senorbì inizia come è finito quello vecchio: con alcuni importanti investimenti sulle opere pubbliche. In particolare l’amministrazione comunale ha deciso di puntare sulla riqualificazione della piccola frazione Sisini, paesello a metà strada tra il centro abitato di Senorbì e il Comune di Suelli.

Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della piazzetta nel cuore della frazione, punto di ritrovo per gli anziani del paese e vero e proprio biglietto da visita per le persone che transitano nel piccolo borgo.

Proseguono intanto i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del cimitero della frazione. «Tra gli interventi più urgenti previsti dal progetto ci sono la realizzazione di nuovi loculi e della rampa d’accesso all’area del camposanto», dice Sonia Mascia, consigliera comunale con la delega alla gestione e al coordinamento dei lavori e delle iniziative che riguardano Sisini. Il progetto, predisposto dal tecnico comunale Gianfranco Mura, prevede inoltre la realizzazione del basamento per la posa dei loculi e la sistemazione dei marciapiedi interni al cimitero. Si tratta di interventi che prevedono una spesa complessiva di 45.000 euro.

