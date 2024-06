Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale che sorgerà in località Simieri, alla periferia di Senorbì. Si tratta di un investimento che supera il milione di euro, soldi incassati dal Comune attraverso l’adesione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il nido sorgerà a pochi metri di distanza dalla scuola materna e dal parco giochi per bambini, in quella che si candida a diventare un’area dedicata ai servizi per l’infanzia. Nel centro della Trexenta non c’è mai stato un nido pubblico, diversi anni fa un fondamentale aiuto alle famiglie con figli piccolissimi veniva dalla struttura gestita dalle Suore della Redenzione che poi ha chiuso i battenti con l’addio delle religiose a Senorbì. Attualmente il servizio per bambini dai 3 mesi ai 3 anni è garantito dalla presenza di due strutture private. «L’intervento è orientato al soddisfacimento di una richiesta sempre crescente dei servizi per i più piccoli e riuscirà a soddisfare il fabbisogno del sistema territoriale dei paesi limitrofi», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Il dimensionamento dell’edificio è studiato per poter ospitare almeno 60 bambini in un'area a bassa attrazione di traffico veicolare, posizionata un uno degli accessi veloci al comune di Senorbì, all'interno di un ampio spazio attrezzato per la sicurezza e lo svago dei bambini. L’obiettivo è sostenere le esigenze delle famiglie in un’epoca in cui è molto difficile, soprattutto per le madri, coniugare agevolmente la vita familiare con quella professionale.

Nel Comune di Senorbì sono presenti 4.862 abitanti, 2.428 donne e 2.434 uomini. In particolare 2.239 tra adulti single e bambini tra i quali 1.234 uomini, il 55,11 per cento, e 1.005 donne, il 44,89 per cento. Si tratta dell’unico paese della Trexenta (uno dei pochi del Sud Sardegna) che negli ultimi quindici anni ha conosciuto un leggero, ma costante, aumento della popolazione. Ma il nuovo servizio per l’infanzia è pensato anche per le famiglie dei centri vicini. Complessivamente si ha una media negli ultimi tre anni di 29 neonati solo a Senorbì, più altri 49 bambini nei paesi adiacenti posti ad una percorrenza con tempi inferiori ai dieci minuti di auto.

© Riproduzione riservata