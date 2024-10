Una soluzione alla cronica mancanza di parcheggi a Senorbì arriva dall’opposizione. E in particolare dal consigliere della minoranza Marco Melis (gruppo “Insieme per Senorbì, Arixi e Sisini”) che ha presentato all’assemblea consiliare una proposta finalizzata alla realizzazione di un ampio parcheggio in un’area adiacente alla via Campiooi, a pochi passi dalla piazza di chiesa e dal centro della cittadina più trafficata e popolata della Trexenta.

In base alla proposta di Melis il parcheggio andrebbe realizzato all’interno di un terreno di alcuni privati. «In base all’articolo 24 del decreto Sblocca Italia il Comune ha facoltà di prevedere la riduzione o l’esonero del pagamento dei tributi comunali in cambio della disponibilità dell’area parcheggio, definendo diritti e doveri delle parti attraverso la stipula di un contratto di locazione tra ente pubblico e privati», spiega il rappresentante dell’opposizione.

La via Campiooi è la strada che collega il centro di Senorbì con alcuni importanti servizi territoriali, quali la sede dell’Unione dei Comuni della Trexenta, la sede dell’Inps, le scuole medie e il Poliambulatorio Asl. «Si potrebbe realizzare un ampio parcheggio quasi a costo zero», conclude Marco Melis. Nella stessa strada esiste già un parcheggio pubblico sotterraneo (realizzato diversi anni fa dalla Giunta Sanna), da sempre poco utilizzato dagli automobilisti perché considerato poco agevole.

