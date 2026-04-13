Il Comune di Senorbì lancia un avviso urgente alla cittadinanza: potrebbero circolare messaggi telefonici fraudolenti relativi a presunte irregolarità nella posizione Tari. Si tratta, con ogni probabilità, di tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, questi messaggi inviterebbero a cliccare su link o a contattare numeri telefonici indicati nel testo, facendo leva su presunti problemi legati al pagamento della tassa sui rifiuti.

Il Comune di Senorbì precisa però di essere completamente estraneo a questo tipo di comunicazioni. «L’ente non invia messaggi di questo genere», si legge nell’avviso ufficiale diffuso dagli uffici. Da qui l’invito alla massima attenzione: i cittadini sono esortati a non cliccare su eventuali link ricevuti e a non richiamare i numeri presenti nei messaggi sospetti. In caso di dubbio, è consigliato segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine. L’amministrazione cittadina, attraverso il servizio Tributi ed Economato, ribadisce l’importanza della prevenzione e della collaborazione dei cittadini per contrastare fenomeni sempre più diffusi di truffe digitali e telefoniche. Un richiamo alla prudenza, dunque, per evitare di cadere in raggiri che sfruttano la comunicazione istituzionale per apparire credibili.

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