L’ex sala musica della scuola media di Senorbì è di nuovo a disposizione degli alunni. L’amministrazione comunale ha realizzato i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’impianto elettrico nell’aula un tempo adibita a laboratorio musicale che adesso viene utilizzata per promuovere diverse attività formative per i ragazzi. Sono diversi i piccoli interventi di adeguamento e sistemazione degli impianti dell’edificio scolastico effettuati di recente per consentire il rientro a scuola in sicurezza da parte di alunni e insegnanti.

Il servizio tecnico per l’edilizia e urbanistica del Comune ha affidato i lavori sull’impianto elettrico alla ditta Avm Technologicy di Senorbì (affidamento con ricorso all’acquisizione in economia) che ha provveduto a rendere nuovamente fruibile l’ex sala musica. Inizieranno a breve invece i lavori per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento impiantistico e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia, delle elementari e medie dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì.

Il progetto approvato dalla Giunta prevede l’esecuzione degli interventi finalizzati all’eliminazione dei rischi, all’ottenimento della certificazione di agibilità delle scuole e all’adeguamento della normativa antincendio.

