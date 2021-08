Brutta sorpresa per una casalinga di Senorbì, che ha provato ad acquistare una fisarmonica online, per poi scoprire di essere stata truffata.

La donna aveva trovato un’offerta allettante e pagato 144 euro all’autore dell’inserzione, tramite una "ricarica" sulla carta Postepay. Ma dello strumento musicale non ha mai visto nemmeno l’ombra.

Dopo aver compreso di essere stata raggirata, la donna si è dunque rivolta ai carabinieri, sporgendo denuncia.

I militari hanno così dato il via alle indagini, riuscendo a risalire, attraverso il giro del denaro, al responsabile: un 47enne di Roma, non nuovo ad imprese simili, che è stato infine denunciato per truffa.

