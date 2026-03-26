Intervento dei vigili del fuoco in corso questa sera in via Sicilia a Senorbì (nella strada verso Ortacesus, vicino alla farmacia), dove si sono verificati distacchi di calcinacci dall’edificio dell’ex caserma dei carabinieri.

Le squadre sono impegnate nella rimozione dei detriti per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per i passanti e per le abitazioni vicine.

L'intervento dei Vigili del fuoco (foto Sirigu)

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per garantire la sicurezza durante le operazioni. Nonostante l’intervento, non è stata necessaria la chiusa della strada al traffico.

Nel pomeriggio un altro intervento si era reso necessario nell’area industriale, dove 11 pannelli fotovoltaici situati sul tetto di una struttura adibita a studio odontoiatrico sono precipitati nel parcheggio antistante causando diversi danni ad alcune auto in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dell'impianto nella struttura.



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