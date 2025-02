Sono oltre 1.500 le sorgenti luminose di vecchia generazione che verranno riqualificate con tecnologia a led, il tutto con un risparmio energetico annuo di quasi 779mila kWh, corrispondenti al consumo medio annuo di 288 famiglie. Sono questi i dati del progetto di riqualificazione energetica progettato da Hera Luce, società Benefit, per il Comune di Senorbì: un completo restyling di circa otto mesi, che riconsegnerà ai cittadini un’illuminazione pubblica completamente riqualificata, più efficiente e sostenibile.

Grazie all’intervento di Hera Luce si procederà con la riqualificazione di 4 km di linee elettriche, saranno compiute migliorie dell’illuminazione architetturale delle chiese di Santa Barbara e Nostra Signora della Neve (Santa Mariedda), del monumento ai Caduti e di Piazza Italia. Ma non solo: saranno sostituiti 23 quadri elettrici e saranno installati 26 sistemi di telecontrollo per garantire la continuità del servizio. Il Comune di Senorbì, quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e “green”. «L’intervento certamente più rilevante sarà la riqualificazione di oltre 1.500 corpi illuminanti esistenti, che saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente progettati per soddisfare le diverse esigenze imposte dalle normative vigenti, cui verranno aggiunti altri nuovi apparecchi per illuminare nuove aree», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare quasi 779mila kWh, che corrispondono a una diminuzione di circa l’80 per cento rispetto allo stato attuale.

