Più donne che uomini al lavoro negli uffici postali della Sardegna, in particolare di quella meridionale, con una percentuale del 59 per cento. Anche per quanto riguarda la direzione le donne superano gli uomini (51 a 49). A Villasimius, ad esempio, da un anno la direttrice è Francesca Curci, 37 anni, originaria di Quartu Sant’Elena. «Gli aspetti che preferisco del mio lavoro – spiega Curci - sono senza dubbio la soddisfazione nel riuscire a guidare la mia squadra e nel creare un ambiente di lavoro sereno e motivante, sia per noi lavoratori che per la clientela che ogni giorno entra nel nostro ufficio».

Per la direttrice dell’ufficio postale di Villasimius «la parità di genere è ancora più importante in Poste Italiane perché parliamo di una delle più grandi aziende italiane, ben radicata sul territorio, che attrae giovani talenti e che pertanto ha la possibilità ancor di più di sensibilizzare la società in cui viviamo su questo tema».

Questo lavoro «mi ha dato l’opportunità di acquistare a meno di trent'anni la mia prima casa – sottolinea – un bellissimo traguardo per me e senz’altro per tante altre colleghe mamme e lavoratrici che hanno potuto creare la loro famiglia mantenendo vivo il loro sogno professionale. Ecco, parità di genere significa anche questo».

