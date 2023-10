Grave incidente tra i semafori della statale 130, due persone di Assemini sono rimaste ferite.

Il fatto è accaduto intorno alle 11.30 di oggi, ad Assemini nell’incrocio tra via Piave e via S’Abixedda, quando i semafori, forse per un guasto, si trovavano spenti. Le due auto coinvolte, una Fiat Panda e Una Ford Fiesta, si sono scontrate al centro dell’incrocio.

Ad avere la peggio gli occupanti della Panda: il conducente, un giovane di 38anni, ha riportato ferite lievi, ed è stato accompagnato dal 118 al policlinico di Monserrato, mentre la donna, di 79anni, che viaggiava nel lato passeggero, a causa delle gravi lesioni è stata trasportata dall’elisoccorso, con codice rosso, nell’ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente illesa la conducente della Fiesta, una giovane di Decimomannu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas, i barracelli e la polizia municipale di Assemini che, attraverso le indagini e i rilievi, dovrà accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Disagi anche per il traffico, che ha subito rallentamenti per oltre un’ora.

