L’ambizione è quella di promuovere il rilancio dell’immagine residenziale della frazione Seuni per immetterla in un circuito turistico-economico regionale. Lo scenario futuro del piccolo borgo vicino a Selegas, nei piani dell’amministrazione comunale, è legato alle potenzialità del suo patrimonio territoriale e ambientale. "Stiamo portando avanti una serie di ambiziosi progetti in grado di riqualificare il paesello, che si candida a divenire un centro abitato in cui è fortissimo il legame tra le caratteristiche dei contesti urbani, la salute e la qualità di vita della popolazione", dice il sindaco Alessio Piras.

Volgono al termine i lavori per la realizzazione, nell’ex scuola elementare di Seuni, della prima residenza per anziani a cinque stelle dell’intera Trexenta. Una struttura circondata da un’area verde, con ampie terrazze e “giardini d’inverno” (ambienti per il relax caldi in inverno e freschi in estate) in grado di garantire il benessere degli ospiti anche grazie alla presenza di luoghi luminosi e accoglienti. Le cure mediche e sanitarie andranno di pari passo con relazioni sociali, attività culturali e laboratori terapeutici. Si tratta di un investimento di 300mila euro.

Nell’ex campo sportivo del paesello sta nascendo invece la prima area pic-nic della Trexenta dotata di barbecue, giochi per bambini e servizi igienici. Insieme all’area pic-nic ci sarà anche uno spazio attrezzato per i camper (l’unico nella zona), con tanto di percorsi realizzati con materiali ecocompatibili che non alterino la permeabilità dei suoli. Sono già state realizzati, nel frattempo, tutta una serie di interventi di sistemazione della strada Selegas-Seuni.

