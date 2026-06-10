Tutto pronto per l'avvio dei Centri Estivi 2026 promossi dal Comune di Selegas. L'amministrazione comunale ha comunicato che tutte le domande presentate dalle famiglie sono state accolte, consentendo così la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività programmate per la stagione estiva. Le iniziative prenderanno il via lunedì 15 giugno e saranno articolate tra laboratori creativi e giornate al mare.

I laboratori si svolgeranno nel Teatro comunale di via Umberto I, dalle 8.30 alle 13, mentre il progetto "Spiaggia Day" prevede il ritrovo alle 8 alla fermata del pullman in viale Papa Giovanni XXIII, con rientro previsto alle 14 nello stesso punto. «Siamo particolarmente soddisfatti della risposta delle famiglie e della possibilità di accogliere tutte le richieste pervenute», dichiara il sindaco Alessio Piras. «I centri estivi rappresentano un importante momento di crescita, socializzazione e svago per i nostri bambini e ragazzi, oltre a un concreto supporto per le famiglie durante il periodo estivo. Auguro a tutti i partecipanti un'esperienza ricca di divertimento e nuove amicizie».

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