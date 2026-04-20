L’Amministrazione Comunale di Selargius ha attivato un percorso informativo e formativo dedicato ad ADHD e DSA, promosso con il patrocinio dello stesso Comune, con l’obiettivo di costruire una rete di supporto per le neurodivergenze.

L’iniziativa è rivolta a genitori, insegnanti ed educatori e offre strumenti pratici, momenti di confronto e supporto concreto.

Il primo incontro si è tenuto con Valentino Amato, fondatore e amministratore del gruppo Facebook “ADHD DSA - Aiutiamo chi ha bisogno”. Gli altri incontri si terranno, ogni secondo sabato del mese Stefano Salvatici, psicologo e referente del Centro Italiano ADHD. Ogni quarto sabato del mese con Silvia Cirronis, psicologa e psicoterapeuta eFederica Ferrante, psicologa.

La partecipazione è libera e gratuita.

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