La sicurezza non era all’ordine del giorno, eppure il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, insieme a Prefetto e Questore, ha sollevato in queste ore un tema cruciale: quello della malamovida nelle vie del centro. L’incontro in Prefettura era stato fissato per discutere i prossimi maxi eventi che vedranno la città protagonista assoluta nell’Isola, a partire dalla festa di Sant’Efisio fino all’America’s Cup.

La richiesta del primo cittadino è quella di «ulteriori presidi e controlli», con agenti a piedi nelle zone del centro. Di recente è stato deciso anche di coinvolgere in modo più strutturato commercianti e associazioni di categoria. Proprio ieri il sindaco era in contatto con i rappresentanti della Federazione dei pubblici esercizi. La novità riguarda infatti una forma di collaborazione più stabile tra operatori e forze dell’ordine. Si tratta di discussioni che stanno andando avanti da settimane all’interno del Tavolo sul Piano per il risanamento acustico. Anche questa settimana il Tavolo si riunirà nuovamente.

L’ultima criticità in città si è registrata ieri sera in corso Vittorio Emanuele, dove il titolare di una pizzeria è stato aggredito da un gruppo di giovani. A scatenare la furia sarebbe stato il suo intervento per difendere una turista e cliente alla quale era stata rubata la borsa. Lo stesso ristoratore, parla di «timori diffusi» tra chi lavora nel centro, chiedendo risposte chiare da parte delle istituzioni e maggiore sicurezza.

(Unioneonline/v.f.)

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