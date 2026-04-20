i lavori
20 aprile 2026 alle 20:37
Sinnai, mercoledì interruzione dell'energia elettricaDiverse le vie interessate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
E-Distribuzione (ENEL) informa che, per lavori sugli impianti, mercoledì 22 aprile sarà interrotta l’energia elettrica alle 10 alle 17. Ecco le vie interessate: Via Basilicata, Via Carbonia, Via Umbria, Via Ozieri, Via Toscana, Via Sardegna, Via Giardini.
L'Enel invita a non utilizzare gli ascensori durante i lavori e a prestare la massima attenzione.
© Riproduzione riservata