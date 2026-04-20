E-Distribuzione (ENEL) informa che, per lavori sugli impianti, mercoledì 22 aprile sarà interrotta l’energia elettrica alle 10 alle 17. Ecco le vie interessate: Via Basilicata, Via Carbonia, Via Umbria, Via Ozieri, Via Toscana, Via Sardegna, Via Giardini.

L'Enel invita a non utilizzare gli ascensori durante i lavori e a prestare la massima attenzione.

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