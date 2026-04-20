Una Citroen C3  ha preso fuoco durante la marcia mentre viaggiava sulla 554  in direzione Cagliari, all’altezza dell’incrocio per Dolianova-Ballao.  

Nessuna conseguenza per la donna alla guida, che è riuscita ad abbandonare il veicolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. 

Pesanti, invece, i disagi per il traffico: durante l’intervento di soccorso e spegnimento da parte dei vigili del fuoco si è creata una lunga fila. 

(Unioneonline)

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