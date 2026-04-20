l’intervento
20 aprile 2026 alle 14:06
Auto a fuoco sulla 554, lunghe code in direzione CagliariNessuna conseguenza per la donna alla guida
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Una Citroen C3 ha preso fuoco durante la marcia mentre viaggiava sulla 554 in direzione Cagliari, all’altezza dell’incrocio per Dolianova-Ballao.
Nessuna conseguenza per la donna alla guida, che è riuscita ad abbandonare il veicolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.
Pesanti, invece, i disagi per il traffico: durante l’intervento di soccorso e spegnimento da parte dei vigili del fuoco si è creata una lunga fila.
(Unioneonline)
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