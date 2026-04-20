Muravera, al via le domande per l’assistenza educativa specialistica a scuolaLe richieste possono essere inoltrate fino al prossimo 31 maggio
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Sino al 31 maggio sarà possibile presentare la domanda per il Servizio di assistenza educativa specialistica relativo all’anno scolastico 2026/2027. La richiesta deve essere inoltrata dai genitori dello studente, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, attraverso la piattaforma I-Care.
Nella sezione “In evidenza” della homepage del sito istituzionale del Comune è disponibile il collegamento alla pagina dedicata all’assistenza educativa, dove sono pubblicati l’avviso con tutte le modalità di richiesta e il link diretto alla piattaforma.
Per accedere al servizio online è necessario essere in possesso dello Spid.