Sino al 31 maggio sarà possibile presentare la domanda per il Servizio di assistenza educativa specialistica relativo all’anno scolastico 2026/2027. La richiesta deve essere inoltrata dai genitori dello studente, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, attraverso la piattaforma I-Care.

Nella sezione “In evidenza” della homepage del sito istituzionale del Comune è disponibile il collegamento alla pagina dedicata all’assistenza educativa, dove sono pubblicati l’avviso con tutte le modalità di richiesta e il link diretto alla piattaforma.

Per accedere al servizio online è necessario essere in possesso dello Spid.

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