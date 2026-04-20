Il 9 maggio alle 19:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di San Vito è convocata un’assemblea pubblica informativa per la creazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Vito.

Il nuovo organismo di fatto è stato già costituito con l'approvazione del regolamento comunale, sulla base di quanto previsto dal Codice della Protezione Civile.

Con l’assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dei volontari. Inoltre l’assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendano far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo; sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale.

«Ai volontari, opportunamente formati e addestrati - si legge in un comunicato del Comune - potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi in emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive».

© Riproduzione riservata