Un piccolo albero e una targa come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

«Da questa mattina abbiamo un nuovo albero a Selargius: un piccolo melograno che abbiamo voluto piantare davanti al Municipio, come simbolo di rinascita e in ricordo delle tante, troppe donne vittime di violenza», le parole del sindaco Gigi Concu dopo l’inaugurazione.

«Coltiviamo il rispetto», è questa la frase incisa nella lastra di marmo scoperta durante la breve cerimonia conclusa con la benedizione del nostro parroco don Ireneo Schirru. «Un gesto simbolico, per ricordarci ogni giorno quanto la vita sia preziosa e che nessuno ha il diritto di decidere per quella altrui. Per ricordarci che dobbiamo combattere ogni forma di violenza fisica, psicologica e verbale, in nome di quel rispetto che abbiamo voluto scrivere in rosso sulla targa», aggiunge Concu.

Il tema sarà affrontato anche venerdì alle 16,30, nell’Aula consiliare, durante il convegno “Il virus della violenza”. Ci saranno il Generale Stefano Iasson, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Gianfrancesco Piscitelli, avvocato penalista e presidente di Penelope Sardegna, Emanuela Piredda criminologa e psicologa forense, l’avvocato Roberto Pusceddu, Silvana Maniscalco, presidente e psicologa del Centro Antiviolenza Donna Ceteris. Durante la serata verranno anche letti alcuni monologhi sulla violenza contro le donne. Modererà l’evento Alessandra Sorcinelli.

