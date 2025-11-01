Incidente in serata sulla statale 387 in territorio di Selargius, con lo scontro fra un'auto e una moto. Il centauro, subito soccorso, e stato accompagnato in ambulanza in ospedale in codice giallo. Per fortuna le sue condizioni insomma non destano preoccupazione.

Illeso l'automobilista. Sul posto stanno ora operando i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che stanno effettuando i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

